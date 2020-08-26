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Финансы 26.08.2020 22:04

Россия предлагает Азербайджану активизировать работу над соглашением о реадмиссии

Азербайджано-российские взаимные инвестиции оцениваются в $6 млрд, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Оверчук в среду на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым подчеркнул, что Россия и Азербайджан являются стратегическими партнёрами, отношения которых построены в равной степени на доверии и взаимной выгоде, сообщает сайт правительства РФ.

«Россия – один из ведущих торговых партнеров Азербайджана. За январь-июнь 2020 года товарооборот между нашими странами достиг $1,368 млрд. В Азербайджане – более 900 совместных компаний, в том числе около 200 со 100% российским капиталом. Взаимные инвестиции достигли $6 млрд. Успешно реализуется План действий на период до 2024 года – это 5 «дорожных карт» в сферах торговли, транспортной инфраструктуры, наукоемкого производства, повышения эффективности экономики и туризма. Согласован проект 6-й «дорожной карты» о сотрудничестве в сфере инновационного развития и цифровой экономики, он находится в высокой степени готовности к подписанию, – заявил вице-премьер, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Оверчук отметил совместную работу по развитию нормативной правовой базы между Россией и Азербайджаном в области транспорта и предложил активизировать деятельность по реализации подписанного в 2018 году Меморандума о сотрудничестве в области создания и развития цифровых транспортных систем.

Он также заявил о необходимости активизации работы над проектами Соглашения о реадмиссии и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской республики о временной трудовой деятельности и защите прав граждан Российской Федерации, работающих на территории Азербайджанской Республики, и граждан Азербайджанской Республики, работающих на территории Российской Федерации.

«Подписание указанных документов призвано повысить, в первую очередь, качество условий осуществления трудовой деятельности гражданами на территории наших стран», – отметил Оверчук.

Участники встречи отметили важность проведения всех запланированных ранее мероприятий, включая очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном, Форум молодёжных инициатив России и Азербайджана, российско-азербайджанский межрегиональный форум, выездное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» в Баку и Международный Бакинский гуманитарный форум.

В свою очередь, МИД Азербайджана подчеркивает, что на встрече обсуждались вопросы инвестиций российских компаний в сферу машиностроения, фармацевтики, железных дорог и др. направлений в Азербайджане.

А.Ахмедова

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Тэги: РОССИЯ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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