Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.008 RUR   0.0226 GBR   2.2334 TRY   0.23

Цена на нефть

$/bbl   26.08 WTI 43.39 0.04 Brent 45.64 -0.22

Погода в Баку

  ночь день

Регион 27.08.2020 09:03

Трамп выразил озабоченность обострением разногласий между Грецией и Турцией - Белый дом

Президент США Дональд Трамп в состоявшейся телефонной беседе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом выразил обеспокоенность напряженностью в отношениях между Грецией и Турцией, сообщил Белый дом.

В сообщении отмечается, что Трамп "призвал двух союзников по НАТО быть приверженными диалогу по поводу их разногласий по Восточному Средиземноморью".

Как сообщалось, накануне президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Трамп в ходе состоявшейся телефонной беседы обсудили двусторонние и региональные проблемы, в том числе Средиземноморье.

Эрдоган сообщил Трампу, что Турция не несет ответственности за напряженность в Восточном Средиземноморье и выступает за диалог для решения противоречий, отмечается в сообщении.

Анкара направила свое исследовательское судно Oruc Reis в спорные воды Восточного Средиземноморья, что стало причиной обострения отношений между Турцией и Грецией. Афины назвали пребывание турецкого судна незаконным.

Турция и Греция резко расходятся во мнениях по поводу протяженности континентального шельфа в регионе, богатом углеводородным сырьем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ГРЕЦИЯ, ПРЕМЬЕР


Похожие новости


Трамп допустил возможность полного разрыва экономического сотрудничества с Китаем Трамп отметил много ненависти на конвенции демократов Трамп пообещал помиловать очень важного человека Трамп готов объявить о выдвижении в президенты с лужайки Белого дома, чтобы не нарушать мер дистанцирования Трамп назвал многообещающими три американские вакцины от коронавируса Трамп считает, что с приходом к власти он спас мир от угрозы войны с КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]