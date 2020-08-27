Трамп выразил озабоченность обострением разногласий между Грецией и Турцией - Белый дом

Президент США Дональд Трамп в состоявшейся телефонной беседе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом выразил обеспокоенность напряженностью в отношениях между Грецией и Турцией, сообщил Белый дом.

В сообщении отмечается, что Трамп "призвал двух союзников по НАТО быть приверженными диалогу по поводу их разногласий по Восточному Средиземноморью".

Как сообщалось, накануне президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Трамп в ходе состоявшейся телефонной беседы обсудили двусторонние и региональные проблемы, в том числе Средиземноморье.

Эрдоган сообщил Трампу, что Турция не несет ответственности за напряженность в Восточном Средиземноморье и выступает за диалог для решения противоречий, отмечается в сообщении.

Анкара направила свое исследовательское судно Oruc Reis в спорные воды Восточного Средиземноморья, что стало причиной обострения отношений между Турцией и Грецией. Афины назвали пребывание турецкого судна незаконным.

Турция и Греция резко расходятся во мнениях по поводу протяженности континентального шельфа в регионе, богатом углеводородным сырьем.