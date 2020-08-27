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Регион 27.08.2020 09:16

Эрдоган и Трамп обсудили вопросы Средиземноморья - офис турецкого президента

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе состоявшейся телефонной беседы обсудили двусторонние и региональные проблемы, в том числе Средиземноморье, сообщил офис турецкого президента.

Эрдоган сообщил Трампу, что Турция не несет ответственности за напряженность в Восточном Средиземноморье и выступает за диалог для решения противоречий, отмечается в сообщении.

Анкара направила свое исследовательское судно Oruc Reis в спорные воды Восточного Средиземноморья, что стало причиной обострения отношений между Турцией и Грецией. Афины назвали пребывание турецкого судна незаконным.

Турция и Греция резко расходятся во мнениях по поводу протяженности континентального шельфа в регионе, богатого углеводородным сырьем.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]