В Казахстане за сутки выявлено 168 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрированы 168 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 83 активных, 85 бессимптомных, сообщила в четверг межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее в республике было выявлено 173 случая.

Всего в стране подтверждено 105 тыс. 243 случая.

За сутки в республике от коронавирусной инфекции вылечились 723 человека.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 94 тыс. 713 человек.