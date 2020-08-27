За истекшие сутки в Китае выявлено 27 новых инфицированных COVID-19: восемь больных в активной форме и 19 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки был выявлено 29 случаев заражения: 15 активных и 14 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 85 тыс. 004 активных случая заражения, из которых 2 тыс. 455 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 24 новых случая заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии трех районах зарегистрировано 5 тыс. 267 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 734 (79 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 487 (семь случаев смерти).