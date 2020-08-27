Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.008 RUR   0.0226 GBR   2.2334 TRY   0.23

Цена на нефть

$/bbl   26.08 WTI 43.39 0.04 Brent 45.64 -0.22

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.08.2020 09:19

В Китае за сутки выявлены 27 новых случаев заражения коронавирусом, все "завозные"

За истекшие сутки в Китае выявлено 27 новых инфицированных COVID-19: восемь больных в активной форме и 19 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки был выявлено 29 случаев заражения: 15 активных и 14 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 85 тыс. 004 активных случая заражения, из которых 2 тыс. 455 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 24 новых случая заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии трех районах зарегистрировано 5 тыс. 267 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 734 (79 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 487 (семь случаев смерти).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


В Китае за сутки выявлены 27 новых случаев заражения коронавирусом, все "завозные" В Китае за сутки выявлены 56 новых случаев заражения коронавирусом, все определены как "завозные" В Азербайджан прибыли медики из Китая для борьбы с COVID-19 В Китае за сутки выявлены 54 новых случая заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР В Китае за сутки выявлены 114 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР В Китае за сутки выявлены 108 новых случая заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]