В ходе обыска дома у Цепкало в Минске арестовали телевизор и пылесос, утверждает белорусский политик

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цекало рассказал об аресте "телевизора и пылесоса" после обыска, который провели в среду в его доме в Минске представители правоохранительных органов.

"У меня, насколько я понимаю, не нашли ничего. В доме арестовали только телевизор и пылесос. Это все последствия ареста моего имущества", - отметил Цепкало в интервью телеканалу "Дождь" в среду.

Он затруднился ответить на вопрос, что искали в его доме. "Трудно сказать. Не знаю, что они там собирались найти. Они в принципе могут найти все, что захотят. Они и наркотики, и оружие, и деньги могут найти. У Сергея Тихановского (муж экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской - ИФ) $900 тыс. с третьего раза за диваном нашли", - сказал Цепкало.

Как сообщалось, в среду представители правоохранительных органов Белоруссии проводили обыск в доме Валерия и Вероники Цепкало в Минске. "Вероника (Цепкало - ИФ) подтвердила, что в дом пришли сотрудники силовых структур и проводят обыск. В доме сейчас находится только престарелая родственница Вероники, которая не понимает, что происходит", - сказал пресс-секретарь политика Алексей Урбан. По его словам, "реакция Вероники: это - политический заказ".

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало покинул страну вместе с двумя сыновьями до выборов, которые состоялись 9 августа. Позднее, 15 августа, он сообщил, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело, позже политика объявили в межгосударственный розыск. В настоящее время Валерий и Вероника Цепкало находятся в Варшаве.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 августа заявил, что супруги Цепкало создали одно из пяти "правительств в изгнании", которое находится в Варшаве. По его мнению, оно представлено экс-претендентом на президентский пост Цепкало, который "меняет свое местоположение: сначала он осел в России, но там его предупредили, и он переехал в Украину, а затем ему пришлось переместиться в Варшаву, потому что Киев тоже не захотел ругаться с Минском". "И он, смелый, делает заявления из Варшавы. Вот это одно из "правительств", - сказал Лукашенко.