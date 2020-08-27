Во Франции решили переименовать книгу Агаты Кристи «Десять негритят»

Известный детективный роман Агаты Кристи "Десять негритят" во Франции теперь будет носить новое название, сообщил правнук писательницы Джеймс Причард в интервью радиостанции RTL.
"Мы не должны использовать термины, которые могут обидеть", - сказал Причард.
Все новые издания этой книги во Франции будут выходить под названием "Их было десять".
"Когда книга была написана, язык был другой, и мы использовали слова, которые сегодня забыты", - добавил правнук Агаты Кристи.
Французские СМИ отмечают, что в США, например, книга изначально называлась "Десять маленьких индейцев", затем ее переименовали в "И никого не стало".
Роман написан в 1939 году. В мире это произведение Агаты Кристи пользуется широкой популярностью, продано около 100 млн экземпляров.
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