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СНГ 27.08.2020 09:16

Назарбаеву присвоен статус« Чемпиона за мир, свободный от ядерных испытаний»

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев удостоен статуса "Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний", сообщила пресс-служба казахстанского МИД в четверг.

"Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо инициировал присвоение Нурсултану Назарбаеву нового статуса в знак признания особого исторического вклада Казахстана в период его руководства в глобальные усилия по построению безъядерного мира", - говорится в сообщении.

Решение о присвоении статуса было объявлено на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, организованной по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, отмечаемого во всем мире 29 августа.

По замыслу инициаторов, "Чемпионы" будут вести целевую информационно-пропагандистскую работу с еще не подписавшими ДВЗЯИ государствами с целью улучшения понимания ими выгод от сотрудничества с Организацией, а также делиться своим передовым опытом, таким, как добровольный демонтаж Казахстаном своей ядерной инфраструктуры, отметили в МИД.

Аналогичного статуса была удостоена экс-президент Финляндии Тарья Халонен. "Чемпионы" одновременно становятся членами Группы видных деятелей ОДВЗЯИ.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]