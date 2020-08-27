Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 24 млн, число жертв - 825 тыс. - университет Хопкинса

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире достигло 24 млн 99 тыс. 954 человек, увеличившись за сутки на 210 тыс. 804, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Университет информирует, что число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 825 тыс. 696 против 819 тыс. 414 сутками ранее, излечились 15,7 млн.

Более 3 млн человек с начала пандемии заразились в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах всего было выявлено 5 млн 821 тыс. 819 инфицированных, скончались 179 тыс. 708 человек, выздоровели более 2 млн.

В Бразилии число инфицированных выросло до 3 млн 717 тыс. 156, скончались 117 тыс. 665, поправились 3 млн.

На третьем месте по количеству больных коронавирусом остается Индия, где число заразившихся составило на утро четверга 3 млн 310 тыс. 234 при 60 тыс. 472 летальных исходах и 2,5 млн излечившихся.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 106,4. В США на 1 млн населения скончался 554 человека, Бразилии - 553, Индии - 44.