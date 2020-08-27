Приближающийся к США ураган Лора усилился до предпоследней по степени опасности категории

Ураган "Лора", бушующий в Мексиканском заливе, усилился и достиг четвертой - предпоследней по опасности - категории, сообщили в среду в Национальном центре США по предупреждению ураганов.

Отмечается, что теперь ураган представляет "чрезвычайную опасность".

Ожидается, что позже в среду стихийное бедствие достигнет южного побережья США. Власти Техаса и Луизианы поручили провести эвакуацию тысяч человек. Скорость порывов ветра в радиусе действия "Лоры" достигает 185 км/ч.

Американский Красный Крест разместил около 700 сотрудников и заготовил гуманитарную помощь в специально организованных убежищах на территории штатов.

Ураган уже миновал Кубу, а до этого - Гаити и Доминиканскую республику, где погибли порядка 20 человек. На Доминикане из-за удара стихии вышло из строя электроснабжение, произошли сильные наводнения.