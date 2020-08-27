Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.008 RUR   0.0226 GBR   2.2334 TRY   0.23

Цена на нефть

$/bbl   26.08 WTI 43.39 0.04 Brent 45.64 -0.22

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.08.2020 09:26

Приближающийся к США ураган Лора усилился до предпоследней по степени опасности категории

Ураган "Лора", бушующий в Мексиканском заливе, усилился и достиг четвертой - предпоследней по опасности - категории, сообщили в среду в Национальном центре США по предупреждению ураганов.

Отмечается, что теперь ураган представляет "чрезвычайную опасность".

Ожидается, что позже в среду стихийное бедствие достигнет южного побережья США. Власти Техаса и Луизианы поручили провести эвакуацию тысяч человек. Скорость порывов ветра в радиусе действия "Лоры" достигает 185 км/ч.

Американский Красный Крест разместил около 700 сотрудников и заготовил гуманитарную помощь в специально организованных убежищах на территории штатов.

Ураган уже миновал Кубу, а до этого - Гаити и Доминиканскую республику, где погибли порядка 20 человек. На Доминикане из-за удара стихии вышло из строя электроснабжение, произошли сильные наводнения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, УРАГАН, УСИЛЕНИЕ


Похожие новости


Категория урагана "Дориан" снижена до четвертой, но он продолжает нести угрозу жизням и инфраструктуре Более тысячи рейсов отменены в США в понедельник в связи с приближением урагана "Дориан" Потери страховщиков от урагана "Майкл" могут достичь $10 млрд - AIR Worldwide Ураган "Майкл" достиг побережья Флориды, ему может быть присвоен наивысший уровень опасности Ураган "Майкл" может нанести ущерб в $16 млрд Тропический шторм "Майкл", угрожающий южному побережью США, превратился в ураган

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]