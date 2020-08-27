В школе Эстонии опробуют эстонско-русское языковое погружение

Класс двустороннего языкового погружения отроют 1 сентября в русской основной школе города Тапа, сообщила в четверг пресс-служба министерства образования и науки республики.

"В классе будет учиться двенадцать первоклассников, для шести ребят домашним языком является эстонский язык, для шести - русский язык", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что это первый подобный класс в муниципальной школе. Ранее принцип двустороннего языкового погружения использовала частная школа Avatud kool, а также он был опробован в четырех группах детских садов в Тарту, Пярну, Тапа и Таллине.

Двустороннее языковое погружение предполагает совместное обучение детей с родным эстонским и русским языками. Такая методика позволяет развивать родной язык одновременно с изучением иностранного языка, пояснила главный специалист по многоязычному обучению департамента по делам образования и молодежи Анна Голубева.

"Половину учебного времени дети общаются с одним учителем на одном языке, а вторую половину - с другим, используя другой язык", - сказала Голубева.

Программу двустороннего языкового погружения координирует департамент по делам образования и молодежи республики, он же оказывает методическую поддержку учителям и распространяет информацию о возможностях программы.