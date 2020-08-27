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Дальнее зарубежье 27.08.2020 14:13

В школе Эстонии опробуют эстонско-русское языковое погружение

Класс двустороннего языкового погружения отроют 1 сентября в русской основной школе города Тапа, сообщила в четверг пресс-служба министерства образования и науки республики.

"В классе будет учиться двенадцать первоклассников, для шести ребят домашним языком является эстонский язык, для шести - русский язык", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что это первый подобный класс в муниципальной школе. Ранее принцип двустороннего языкового погружения использовала частная школа Avatud kool, а также он был опробован в четырех группах детских садов в Тарту, Пярну, Тапа и Таллине.

Двустороннее языковое погружение предполагает совместное обучение детей с родным эстонским и русским языками. Такая методика позволяет развивать родной язык одновременно с изучением иностранного языка, пояснила главный специалист по многоязычному обучению департамента по делам образования и молодежи Анна Голубева.

"Половину учебного времени дети общаются с одним учителем на одном языке, а вторую половину - с другим, используя другой язык", - сказала Голубева.

Программу двустороннего языкового погружения координирует департамент по делам образования и молодежи республики, он же оказывает методическую поддержку учителям и распространяет информацию о возможностях программы.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЯЗЫК, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]