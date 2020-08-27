Додон назвал 2020 год самым тяжелым за всю историю независимой Молдавии

Пандемия коронавируса и засуха в Молдавии сильно ударили по национальной экономике, с 1991 года республика не проходила через столь болезненные испытания, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
"Этот 2020 год выдался достаточно сложным как для нашей страны, и он был тяжелым абсолютно для каждого из нас. Все мы столкнулись с двумя серьезными проблемами - пандемией, унесшей сотни жизней и оказавшейся огромным вызовом для системы здравоохранения, и сильной засухой, из-за которой погиб урожай на десятках тысяч га", - сказал Додон в четверг в своем видеообращении к гражданам республики в День независимости.
Он отметил, что "Молдавия не проходила через столь болезненные испытания с 1991 года".
"Скажу вам честно, в таких условиях было очень сложно управлять страной, находить решения и обеспечивать выплату пенсий и заработной платы, изыскивать деньги для дорог и оказания финансовой помощи. Но я признателен Богу и своим коллегам в правительстве за то, что нам удалось сохранить экономическую и социальную безопасность", - заявил президент.
Додон также выразил признательность гражданам республики за их понимание и заверил, что "обязательно преодолеем эти непростые времена".
Утром Додон вместе с председателем парламента Зинаидой Гречанной, премьер-министром Ионом Кику, депутатами парламента, дипломатическим корпусом, президентскими советниками, представителями мэрии Кишинева возложили цветы к памятнику Штефану Великому и Святому, а также к памятнику "Скорбящая мать" на мемориальном комплексе "Вечность".
"За все эти годы Молдавия пережила много испытаний и трудностей, но с верой в Бога, с любовью к Отечеству и упорным трудом нам удалось их все преодолеть. Как президент страны, я и впредь буду прилагать все усилия для укрепления независимости нашего государства", - написал Додон на своей странице в Фейсбуке.
Система ПВО уничтожила очередной тактический БПЛА Армении
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Путин поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения, считает ее «настоящим другом» России
Иран запустил два новых транснациональных газопровода
Внешняя торговля G20 в апреле упала, но в мае-июне начала восстанавливаться - ОЭСР
Казатомпром в I полугодии снизил чистую прибыль по МСФО на 37%
Треть детей в мире не смогла перейти на дистанционное образование - ЮНИСЕФ
USAID поможет правительству Грузии в реализации программы управления курортами
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 24 млн, число жертв - 825 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Новый чат-бот Банка Республика ответит на все ваши запросы в WhatsApp
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Cisco Webex Meetings»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США