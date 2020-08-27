Додон назвал 2020 год самым тяжелым за всю историю независимой Молдавии

Пандемия коронавируса и засуха в Молдавии сильно ударили по национальной экономике, с 1991 года республика не проходила через столь болезненные испытания, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

"Этот 2020 год выдался достаточно сложным как для нашей страны, и он был тяжелым абсолютно для каждого из нас. Все мы столкнулись с двумя серьезными проблемами - пандемией, унесшей сотни жизней и оказавшейся огромным вызовом для системы здравоохранения, и сильной засухой, из-за которой погиб урожай на десятках тысяч га", - сказал Додон в четверг в своем видеообращении к гражданам республики в День независимости.

Он отметил, что "Молдавия не проходила через столь болезненные испытания с 1991 года".

"Скажу вам честно, в таких условиях было очень сложно управлять страной, находить решения и обеспечивать выплату пенсий и заработной платы, изыскивать деньги для дорог и оказания финансовой помощи. Но я признателен Богу и своим коллегам в правительстве за то, что нам удалось сохранить экономическую и социальную безопасность", - заявил президент.

Додон также выразил признательность гражданам республики за их понимание и заверил, что "обязательно преодолеем эти непростые времена".

Утром Додон вместе с председателем парламента Зинаидой Гречанной, премьер-министром Ионом Кику, депутатами парламента, дипломатическим корпусом, президентскими советниками, представителями мэрии Кишинева возложили цветы к памятнику Штефану Великому и Святому, а также к памятнику "Скорбящая мать" на мемориальном комплексе "Вечность".

"За все эти годы Молдавия пережила много испытаний и трудностей, но с верой в Бога, с любовью к Отечеству и упорным трудом нам удалось их все преодолеть. Как президент страны, я и впредь буду прилагать все усилия для укрепления независимости нашего государства", - написал Додон на своей странице в Фейсбуке.