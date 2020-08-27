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Дальнее зарубежье 27.08.2020 13:45

Китай испытал ракету для уничтожения авианосцев

Военные КНР, накануне испытавшие две ракеты в районе Южно-Китайского моря, в частности, запустили высокоточную ракету DF-21D - "убийцу авианосцев", сообщает агентство Associated press (AP).

Вторая из испытанных ракет - DF-26B - может, как считается, нести обычную или ядерную боеголовку. AP отмечает, что ее характеристики нарушали положения ранее действовавшего Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД): когда в 2019 году США выходили из ДРСМД, они упоминали в том числе разработки Китаем DF-26 и похожего вооружения.

Отмечается, что DF-21D и DF-26B были запущены накануне в район между китайской провинцией Хайнань и Парасельскими островами (китайское название - Сиша). DF-21D стартовала из провинции Чжэцзян к югу от Шанхая, а DF-26B - из провинции Цинхай на северо-западе страны.

AP уточняет, что Минобороны КНР и МИД пока не подтвердили пуски ракет.

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Тэги: КИТАЙ, РАКЕТЫ, США, ПРОТИВОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]