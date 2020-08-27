ЦБ Южной Кореи ухудшил прогноз падения ВВП в 2020г до 1,3%, сохранил ставку

Банк Кореи в четверг сохранил ключевую процентную ставку и снизил прогноз падения реального ВВП страны в 2020 году до 1,3% из-за негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В мае предполагалось, что снижение составит 0,2%.
Рецессия в южнокорейской экономике будет зафиксирована впервые с 1998 года, отмечает агентство "Синьхуа".
В 2021 году ЦБ ожидает повышения ВВП на 2,8%, в то время как ранее предполагался рост на 3,1%.
Согласно прогнозу, потребительские цены в Южной Корее увеличатся на 0,4% в текущем году (ранее ожидалось 0,3%) и на 1% в следующем году.
Банк Кореи в четверг, как и ожидало большинство аналитиков, сохранил ставку семидневного РЕПО на рекордно низком уровне - 0,5% годовых. В мае она была уменьшена на 25 базисных пунктов, в марте - на 50 б.п.
Хотя сокращение экспорта Южной Кореи в последнее время замедлилось из-за постепенного снятия ограничений, связанных с пандемией, а меры стимулирования незначительно увеличили инфляцию, надежды на быстрое восстановление экономики ослабли из-за новой волны заболевания в стране, отмечает MarketWatch.
Экономика страны во втором квартале вошла в рецессию впервые за 17 лет. ВВП снизился на 3,3% по сравнению с январем-мартом после сокращения на 1,3% в первом квартале.
По итогам 2019 года ВВП вырос на 2%, средняя инфляция составила 0,4%.
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