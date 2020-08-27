Проблемы в Средиземном море нужно решать путем диалога во избежание последствий - минобороны Турции

Проблемы восточного Средиземноморья следует решать через диалог, в противном случае можно столкнуться с "нежелательными" последствиями, заявил в четверг глава минобороны Турции Хулуси Акар.
"Первым способом (решения проблем - ИФ) в восточном Средиземноморье должен быть диалог, в противном случае могут последовать нежелательные ситуации", - цитирует слова Акара агентство "Анадолу".
Он отметил, что у Анкары нет каких-либо намерений в отношении "чьих-либо земель или вод", но Турция также не позволит совершить какое-либо нападение "с соседних земель и вод", "она полна решимости и способна защитить свои права и интересы".
"Границы Турции в восточном Средиземноморье четко обозначены. Мы говорили, что произойдет в случае их нарушения. Но мы всегда подчеркиваем, что выступаем за диалог", - добавил министр.
Он отметил, что Анкара "будет рада принять партнеров из Греции, если они решат провести переговоры в последующие дни"
В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет защищать свои национальные интересы, и не намерена отказываться от того, что ей причитается в Средиземном, Эгейском и Черном морях.
"Современная Турция уже не та страна, что готова к уступкам. Анкара предпримет все шаги для защиты национальных интересов в регионе и готова заплатить за это любую цену. Турция возьмет то, что ей полагается и в Средиземном, и в Эгейском, и в Черном морях", - приводит слова президента агентство "Анадолу".
При этом он предостерег "оппонентов" Турции от неправильных действий против нее, пригрозив подобным силам последующим "крахом". В частности, Эрдоган раскритиковал действия Греции в регионе.
"Страна, которая недостойна называть себя даже наследником Византийской империи, сегодня, заручившись поддержкой ЕС, пытается творить беззаконие и пиратство в регионе", - отметил он.
В то же время он добавил, что Анкара не покушается на территориальную целостность других стран и не хочет ущемлять их права.
Министерство обороны Греции в среду сообщило о начале совместных военных учений с Францией, Италией и Кипром в восточном Средиземноморье.
В последние недели ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.
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