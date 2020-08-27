Лукашенко заявил о дипломатической бойне в отношении Белоруссии, обвинил Польшу в претензиях на Гродненскую область

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил иностранные государства в развертывании "дипломатической бойни" против республики.

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", - заявил Лукашенко в четверг на совещании с правительством.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Неустоявшиеся соседи Беларуси не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны, давить на государство. Налицо дипломатическая война", - сказал Лукашенко.

Он вновь обвинил Польшу в территориальных претензиях на Гродненскую область. "Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - заявил Лукашенко.

"Страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части", - добавил президент.