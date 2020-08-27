Берлин ждет от Москвы расследования обстоятельств случившегося с Навальным - глава МИД ФРГ

Берлин ждет от Москвы полноценного и прозрачного расследования обстоятельств того, что произошло с российским оппозиционером Алексеем Навальным, попавшим 20 августа в реанимацию омской больницы и затем перевезенным на лечение в Германию, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы подчеркнули, что хотим дальнейшего расследования. Отсюда нам трудно найти доказательства того, отравили ли его и кто это сделал. Думаю, что Россия сама заинтересована в том, чтобы обстоятельства были прояснены. Поэтому мы ожидаем от России, что она внесет свой вклад в расследование на месте", - сказал Маас журналистам в четверг.
По его словам, если расследования не будет, то "Москве будет невозможно снять существующие обвинения" на свой счет.
"Иначе останутся предположения и спекуляции, которые, очевидно, не улучшат отношения между Германией и Россией и отношения между Россией и ЕС, но и продолжат их осложнять", - указал германский министр.
Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite. Врачи клиники сообщили, что нашли в организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервнопаралитических ядов.
Российские власти считают, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального пока преждевременно.
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