В немецкой клинике Charite, где находится на лечении оппозиционер Алексей Навальный, не комментируют публикации о том, что он мог быть отравлен "Новичком".
"Мы оповестим общественность, когда будут получены новые выводы. Просим отнестись с пониманием к тому, что мы не комментируем предположения и спекуляции", - заявила "Интерфаксу" в четверг представитель клиники Мануэла Зингль.
Ранее немецкое издание Spiegel и расследовательская группа Bellingcat сообщили, что медики Charite рассматривают версию об отравлении оппозиционера "Новичком".
Между тем один из разработчиков этого отравляющего вещества (ОВ) Владимир Углев ранее в четверг сообщил "Интерфаксу", что версия воздействия на Навального боевыми ОВ представляется нереальной.
"Сейчас вовсю в СМИ некоторые эксперты и около-эксперты говорят, что Навального пытались отравить боевым нервнопаралитическим ОВ типа Зарин, Зоман, "Новичок". С моей точки зрения, это - маловероятно", - сказал Углев.
Данную версию, по его словам, нельзя рассматривать по двум причинам. "Во-первых, эти ОВ обладают огромной скоростью воздействия, потому что выполняют главную свою задачу - вывести из строя солдата в течение 10-ти минут даже при накожной аппликации", - сказал Углев. "Так что я полагаю, что с Навальным было бы покончено ещё за тем же столиком, за которым он пил чай", - добавил ученый.
"Во-вторых, использование этих веществ в той ситуации, я имею ввиду общепит, может привести к поражению самого исполнителя акции", - отметил Углев.
Система ПВО уничтожила очередной тактический БПЛА Армении
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Путин поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения, считает ее «настоящим другом» России
Иран запустил два новых транснациональных газопровода
Внешняя торговля G20 в апреле упала, но в мае-июне начала восстанавливаться - ОЭСР
Казатомпром в I полугодии снизил чистую прибыль по МСФО на 37%
Треть детей в мире не смогла перейти на дистанционное образование - ЮНИСЕФ
USAID поможет правительству Грузии в реализации программы управления курортами
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 24 млн, число жертв - 825 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Новый чат-бот Банка Республика ответит на все ваши запросы в WhatsApp
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Cisco Webex Meetings»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США