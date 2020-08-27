В немецкой клинике Charite, где находится на лечении оппозиционер Алексей Навальный, не комментируют публикации о том, что он мог быть отравлен "Новичком".

"Мы оповестим общественность, когда будут получены новые выводы. Просим отнестись с пониманием к тому, что мы не комментируем предположения и спекуляции", - заявила "Интерфаксу" в четверг представитель клиники Мануэла Зингль.

Ранее немецкое издание Spiegel и расследовательская группа Bellingcat сообщили, что медики Charite рассматривают версию об отравлении оппозиционера "Новичком".

Между тем один из разработчиков этого отравляющего вещества (ОВ) Владимир Углев ранее в четверг сообщил "Интерфаксу", что версия воздействия на Навального боевыми ОВ представляется нереальной.

"Сейчас вовсю в СМИ некоторые эксперты и около-эксперты говорят, что Навального пытались отравить боевым нервнопаралитическим ОВ типа Зарин, Зоман, "Новичок". С моей точки зрения, это - маловероятно", - сказал Углев.

Данную версию, по его словам, нельзя рассматривать по двум причинам. "Во-первых, эти ОВ обладают огромной скоростью воздействия, потому что выполняют главную свою задачу - вывести из строя солдата в течение 10-ти минут даже при накожной аппликации", - сказал Углев. "Так что я полагаю, что с Навальным было бы покончено ещё за тем же столиком, за которым он пил чай", - добавил ученый.

"Во-вторых, использование этих веществ в той ситуации, я имею ввиду общепит, может привести к поражению самого исполнителя акции", - отметил Углев.