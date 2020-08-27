Китай строил острова в Южно-Китайском море на своей территории, санкции США против китайских компаний незаконны - МИД КНР

Власти КНР вел строительство искусственных островов в пределах своей территории, поэтому объявленные накануне санкции США против 24 китайских компаний являются вмешательством во внутренние дела страны, заявил на брифинге в четверг представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Это строительство Китай проводил на собственной территории и полностью в сфере действия своего суверенитета, и эта (активность - ИФ) не имеет никакого отношения к милитаризации", - приводит его слова агентство Associated press (AP).

"Подобные (санкционные - ИФ) акты США - грубое вмешательство в китайские внутренние дела, нарушение международного права и соответствующих международных норм, и такие (шаги - ИФ) полностью проистекают из логики гегемонии и политики силы", - отметил он.

При этом Чжао Лицзянь пообещал, что Пекин защитит интересы и права своих компаний и граждан.

AP в свою очередь напоминает, что власти КНР и ранее делали аналогичные заявления на фоне подобных конфликтов, однако эти обещания часто не сопровождались - публично - последующими шагами китайских властей.

Введение санкций против китайских компаний накануне прокомментировал госсекретарь США Майк Помпео.

"США сегодня предпринимают действия, чтобы поддержать свободу на море и выступить против принуждения в отношении наших союзников и партнеров в Юго-Восточной Азии. Мы не должны позволить, чтобы кампания Пекина по запугиванию (других стран - ИФ) лишала доступа к жизненном важным ресурсам морского дна и наносила ущерб критически важным экосистемам", - написал он в Twitter.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, что является нарушением международных законов.

В июле госдеп США обнародовал заявление, в котором отверг притязания Китая в Южно-Китайском море. "Мы хотим донести: претензии Пекина на природные ресурсы на большей части территории Южно-Китайского моря абсолютно незаконны, как и их кампания запугивания с целью их контролировать", - отмечали в Вашингтоне.