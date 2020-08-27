Остаток средств от депозитных аукционов ЦБА на начало июля составил 300 млн манатов

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством депозитных аукционов и размещения нот, на 1 июля 2020 года составляет 1 млрд 106,2 млн манатов.

"В первом полугодии 2020 года Центробанк провел 36 депозитных аукциона и 20 аукционов по размещению нот. Остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов и размещения нот, составляет 1 млрд 106,2 млн манатов", - отмечается в обзоре Центробанка о денежной политике за январь-июнь 2020 года.

По данным ЦБА, на конец июня 2020 года остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов, оценивается в 300 млн манатов, посредством размещения нот – 806,2 млн манатов.

"Для предотвращения влияния коронавируса, поддержки макроэкономической стабильности и валютного рынка, ЦБА внес изменения в сроки стерилизационных инструментов. Так вместо 28 дней депозитные аукционы начали проводиться на срок до 14 дней, а долгосрочные аукционы по размещению нот – на 28-дневные. Всего в отчетный период было проведено 8 долгосрочных и двенадцать 28-дневных аукционов по размещению нот", - подчеркивает ЦБА.

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством депозитных аукционов и размещения нот, на 1 июля 2020 года по сравнению с началом текущего года увеличился на 16,4%.

А.Мамедов