Экс-глава Uniper Клаус Шефер умер от рака в возрасте 53 лет

Первый CEO германской энергетической компании Uniper Клаус Шефер 26 августа умер в возрасте 53 лет после долгой борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает Uniper.
Шефер был главным исполнительным директором Uniper с момента основания компании до середины 2019 года. Болезнь вынудила его приостановить исполнение своих обязанностей с августа 2018 года.
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