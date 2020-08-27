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ТЭК 27.08.2020 14:14

Экс-глава Uniper Клаус Шефер умер от рака в возрасте 53 лет

Первый CEO германской энергетической компании Uniper Клаус Шефер 26 августа умер в возрасте 53 лет после долгой борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает Uniper.

Шефер был главным исполнительным директором Uniper с момента основания компании до середины 2019 года. Болезнь вынудила его приостановить исполнение своих обязанностей с августа 2018 года.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, UNIPER, ЭКС/CEO, СМЕРТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]