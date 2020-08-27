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СНГ 27.08.2020 17:45

Координационный совет призывает Лукашенко вести диалог с реальной, а не мнимой оппозицией

Координационный совет белорусской оппозиции выразил надежду, что президент Белоруссии Александр Лукашенко будет строить диалог с реальной, а не мнимой оппозицией.

"Посмотрим, как это будет происходить. Может быть, это будет непосредственно обращение к (сопернику Лукашенко на президентских выборах) Светлане Тихановской, может быть, к координационному совету. Самое главное, чтобы диалог был с репрезентативными силами, которые на самом деле представляют общество", - заявил в четверг "Интерфаксу" член президиума совета Максим Знак.

"Если же Лукашенко попытается подменить реальные политические силы, которые представляют общество, своими доверенными лицами или любым иным фиктивным способом, это не будет диалогом с обществом, это будет его диалог с самим собой", - добавил Знак.

Ранее в четверг Лукашенко заявил, что готов к диалогу с некоторыми представителями оппозиции, но не под давлением улицы.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ОППОЗИЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]