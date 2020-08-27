Внешняя торговля G20 в апреле упала, но в мае-июне начала восстанавливаться - ОЭСР

Объем глобальной внешней торговли товарами государств G20 с поправкой на сезонные колебания и в долларовом выражении во втором квартале рухнул из-за мер, введенных многими государствами для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в отчете Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР).
Экспорт товаров из "Группы двадцати" в апреле-июне упал на 17,7% относительно предыдущего квартала (до $2,839 трлн), в то время как импорт сократился на 16,7% (до $2,887 трлн). Темпы снижения стали максимальными со времен финансового кризиса 2009 года.
Согласно уточенным данным, в первом квартале этого года экспорт уменьшился на 4,4%, импорт - на 4,1%.
"Как показывают месячные данные за второй квартал, коллапс в торговле произошел в апреле, когда большинство государств ввели жесткие ограничительные меры. Относительно марта экспорт и импорт стран G20 упали на 18,7% и 16% соответственно", - говорится в сообщении организации.
Между тем в мае и июне произошло частичное восстановление объемов торговли с апрельских минимумов практически во всех государствах "двадцатки". Предварительные данные за июль говорят о дальнейшем улучшении ситуации.
Китай стал единственной страной в G20, экспорт которой увеличился в апреле-июне (на 9,1% после падения на 9,1% в первом квартале). Тем не менее, импорт продолжил сокращаться - на 4,9% после снижения на 7% в январе-марте.
Экспорт Южной Кореи рухнул на 20,1% в прошедшем квартале, импорт - на 10,8%, Индии - соответственно на 30,1% и 47,4%, Индонезии - на 15,9% и 18,5% соответственно.
США сократили экспорт на 28,2% и импорт - на 14,5%, Канада - на 27,7% и 25,5% соответственно.
В 27 странах Европейского союза поставки за рубеж уменьшились на 21,3%, из-за рубежа - на 19%.
Экспорт России во втором квартале снизился на 24,6%, импорт - на 14,9%.
Саудовская Аравия сократила их соответственно на 45,8% и 11,5%.
В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.
Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств.
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