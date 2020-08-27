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ТЭК 27.08.2020 14:37

Иран запустил два новых транснациональных газопровода

Иран ввел в эксплуатацию 6-й и 9-й Трансиранские газопроводы, сообщает Национальная газовая компания Ирана (NIGC).

Магистрали общей протяженностью 1850 км идут от Ассалуйе на юге Ирана до Миандоаба на северо-западе страны. На них построено пять компрессорных станций. Новые мощности позволят увеличить пропускную способность национальной газотранспортной сети на 110 млн кубометров в сутки.

Ввод в эксплуатацию новых магистралей позволит не только повысить надёжность поставок газа в северные провинции с суровым климатом, но и увеличить поставки на экспорт в соседние страны - на западе и северо-западе, отмечает NIGC.

Также в ходе праздничной Правительственной недели в Иране были запущены первая фаза Bushehr Petrochemicals и электростанция комбинированного цикла West Karun мощностью 500 МВт. Общая стоимость всех этих проектов составляет 4,7 млрд евро.

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Тэги: ИРАН, ГАЗ, ГАЗОПРОВОДЫ, ВВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]