Иран запустил два новых транснациональных газопровода

Иран ввел в эксплуатацию 6-й и 9-й Трансиранские газопроводы, сообщает Национальная газовая компания Ирана (NIGC).

Магистрали общей протяженностью 1850 км идут от Ассалуйе на юге Ирана до Миандоаба на северо-западе страны. На них построено пять компрессорных станций. Новые мощности позволят увеличить пропускную способность национальной газотранспортной сети на 110 млн кубометров в сутки.

Ввод в эксплуатацию новых магистралей позволит не только повысить надёжность поставок газа в северные провинции с суровым климатом, но и увеличить поставки на экспорт в соседние страны - на западе и северо-западе, отмечает NIGC.

Также в ходе праздничной Правительственной недели в Иране были запущены первая фаза Bushehr Petrochemicals и электростанция комбинированного цикла West Karun мощностью 500 МВт. Общая стоимость всех этих проектов составляет 4,7 млрд евро.