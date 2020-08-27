Кремль отрицает, что ситуация с Навальным находится на контроле у Путина

Ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным не находится на контроле у президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не находится на контроле у президента. Сейчас выполняются доследственные действия, это из категории ежедневной работы наших следственных и правоохранительных органов", - сказал Песков в четверг журналистам.

"Что они делают конкретно, наверное, не может быть траспарентным - никакие следствия транспарентно и открыто не проходят", - добавил пресс-секретарь.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite. Врачи клиники сообщили, что нашли в организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опасных нервнопаралитических ядов.

Российские власти считают, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно.