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СНГ 27.08.2020 19:05

Кремль отрицает, что ситуация с Навальным находится на контроле у Путина

Ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным не находится на контроле у президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не находится на контроле у президента. Сейчас выполняются доследственные действия, это из категории ежедневной работы наших следственных и правоохранительных органов", - сказал Песков в четверг журналистам.

"Что они делают конкретно, наверное, не может быть траспарентным - никакие следствия транспарентно и открыто не проходят", - добавил пресс-секретарь.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite. Врачи клиники сообщили, что нашли в организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опасных нервнопаралитических ядов.

Российские власти считают, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, НАВАЛЬНЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]