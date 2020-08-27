Саакашвили заявил, что никогда не прекращал активно участвовать в политической жизни Грузии

Глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте Украины, экс-президент Грузии (2004-2013) Михаил Саакашвили заявил, что не прекращал активного участия в политической жизни двух стран.
"Я грузин. Я украинец. Я всегда имел, и всегда буду иметь два дома. Я всегда чувствовал обязанность помогать обоим моим народам. Именно поэтому я никогда не прекращал активное участие в политической жизни обеих стран... Где бы я ни был, я всегда буду верным сыном двух дружественных стран - Грузии и Украины. Я всегда буду помогать двум своим народам становиться еще лучше, еще успешнее", - написал Саакашвили в четверг в фейсбуке.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на его видеозаявление, сделанное на грузинском языке и опубликованное в YouTube, сообщили, что Саакашвили возвращается в грузинскую политику.
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