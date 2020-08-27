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Регион 27.08.2020 18:16

Саакашвили заявил, что никогда не прекращал активно участвовать в политической жизни Грузии

Глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте Украины, экс-президент Грузии (2004-2013) Михаил Саакашвили заявил, что не прекращал активного участия в политической жизни двух стран.

"Я грузин. Я украинец. Я всегда имел, и всегда буду иметь два дома. Я всегда чувствовал обязанность помогать обоим моим народам. Именно поэтому я никогда не прекращал активное участие в политической жизни обеих стран... Где бы я ни был, я всегда буду верным сыном двух дружественных стран - Грузии и Украины. Я всегда буду помогать двум своим народам становиться еще лучше, еще успешнее", - написал Саакашвили в четверг в фейсбуке.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на его видеозаявление, сделанное на грузинском языке и опубликованное в YouTube, сообщили, что Саакашвили возвращается в грузинскую политику.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ГРУЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]