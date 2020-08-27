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Дальнее зарубежье 27.08.2020 18:45

В Париже из-за распространения коронавируса придется носить маски - премьер Франции

Жителям Парижа на фоне продолжающегося распространения корованируса придется в массовом порядке носить маски, заявил в четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"Эпидемия занимает территории, и настало время вмешаться", - сказал премьер журналистам, не уточнив, с какого времени парижанам придется носить маски.

Французские СМИ напоминают, что Париж входит в число 21 зон по стране, где активно распространяется вирус.

Кастекс отметил, что каждую неделю в больницы поступает примерно 800 инфицированных коронавирусом, хотя шесть недель назад этот показатель составлял 500 человек.

Он напомнил, что правительство хотело бы избежать повторной изоляции, однако такой вероятности исключать нельзя, и локальные карантины в будущем вполне возможны.

Накануне сообщалось, что во Франции за сутки выявили рекордно высокое с мая число новых случаев заболевания коронавирусом - 5,4 тыс. заболевших, тогда как за день до этого показатель составил 3,3 тыс. человек.

СМИ отмечают, что тесты выявляют 39 заболевших на 100 тыс. населения - в четыре раза больше, чем месяц назад; при этом рост заболеваемости отмечается среди всех возрастных групп.

Между тем, глава глава европейского департамента Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что в европейских странах этим летом наблюдается повышенное распространение заболевания среди молодежи: впоследствии зимой при контакте этих зараженных с пожилыми может произойти также рост госпитализаций и летальных исходов. Однако, отметил Клюге, ситуацию нельзя сравнивать с обстановкой в феврале: наработан опыт, и к примеру, образовательные учреждения теперь не обязательно закрывать.

В общей сложности за время пандемии во Франции зарегистрировано более 253 тыс. случаев заболевания COVID-19, около 30 тыс. человек скончались впоследствии заражения этой инфекцией.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ПАРИЖ, МАСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]