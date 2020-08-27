Глава МИД Венгрии против продолжения удаленной работы дипломатов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что уволит всех дипломатов, которые обращаются с просьбами продолжить из-за эпидемии коронавируса COVID-19 работу из дома.

Выступая перед венгерскими дипломатами в Будапеште, он сказал, что "удаленка - это волшебное слово, но оно не узаконено, и в будущем этого не будет".

По его словам, для того, чтобы служить венграм за рубежом, необходимо находиться на местах. "Это не игра, в которую мы играем в МИДе. Если кто-то хочет играть, он может это делать вне МИД", - цитирует его слова агентство Bloomberg.