Глава МИД Венгрии против продолжения удаленной работы дипломатов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что уволит всех дипломатов, которые обращаются с просьбами продолжить из-за эпидемии коронавируса COVID-19 работу из дома.
Выступая перед венгерскими дипломатами в Будапеште, он сказал, что "удаленка - это волшебное слово, но оно не узаконено, и в будущем этого не будет".
По его словам, для того, чтобы служить венграм за рубежом, необходимо находиться на местах. "Это не игра, в которую мы играем в МИДе. Если кто-то хочет играть, он может это делать вне МИД", - цитирует его слова агентство Bloomberg.
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