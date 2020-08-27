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Дальнее зарубежье 27.08.2020 19:21

Глава МИД Венгрии против продолжения удаленной работы дипломатов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что уволит всех дипломатов, которые обращаются с просьбами продолжить из-за эпидемии коронавируса COVID-19 работу из дома.

Выступая перед венгерскими дипломатами в Будапеште, он сказал, что "удаленка - это волшебное слово, но оно не узаконено, и в будущем этого не будет".

По его словам, для того, чтобы служить венграм за рубежом, необходимо находиться на местах. "Это не игра, в которую мы играем в МИДе. Если кто-то хочет играть, он может это делать вне МИД", - цитирует его слова агентство Bloomberg.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, МИД, УДАЛЕНКА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]