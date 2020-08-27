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Дальнее зарубежье 27.08.2020 19:45

В Румынии рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки - 1 504

В Румынии в четверг подтверждены 1 504 новых случая инфицирования COVID-19 за сутки, умерли 38 человек из числа ранее заболевших, а выздоровел 391 человек, сообщает портал Worldometer.

Такое количество зафиксированных новых случаев коронавируса является абсолютным рекордом заболеваемости в этой стране за все время пандемии. Предыдущий рекорд в Румынии был зафиксирован 7 августа - 1 378 новых случаев. Также высокие показатели заболеваемости фиксировались 8 августа (было 1 350 новых случаев инфицирования за сутки) и 9 августа (было 1 145 заразившихся).

В настоящее время больных в Румынии 43 014, что на 1 075 больше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в Румынии зафиксированы 83 150 случаев инфицирования, умерли 3 459 человек, выздоровели 36 677 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РУМЫНИЯ, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]