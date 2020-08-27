Минобразования Азербайджана предложило поэтапное начало обучения в школах с 15 сентября

Министерство образования подготовило график начала учебного в школах Азербайджана, заявил глава ведомства Эмин Амруллаев.
"Согласно нашим планам, с 15 сентября непосредственно в школах начнут обучение ученики 1-4 классов, с 1 октября - 5-9 классов, с 15 октября - 10-11 классов. При этом, в 5-11 классах с 15 сентября обучение будет проводиться в режиме дистанционно", - сказал Амруллаев на пресс-конференции в четверг.
По его словам, ожидается, что обучение непосредственно в школах с 15 сентября будет проводиться 2-3 раза в неделю, остальное время - будет дистанционное обучение.
"В этом году в начальных классах будут обучаться 650 тыс. детей, в том числе 257 тыс. детей - в Баку, Сумгайыте и Абшероне, где в настоящее время самая сложная ситуация из-за коронавируса. С 1 октября в школу пойдут 737 тыс. учеников 5-9 классов, в том числе в Баку - 286 тыс. С 15 октября в школу пойдут 182 тыс. учеников 10-11 классов", - добавил министр.
Амруллаев подчеркнул, что школы в Азербайджане из-за коронавируса закрыты с 3 марта.
Министр отметил, что в Азербайджане действуют 4439 школ, из которых в 182 обучаются свыше 1,5 тыс. учеников. «При этом в 53% школах учатся менее 200 учеников. В целом, только в 338 классах учатся более 40 учеников», - добавил Амруллаев.
A.Aзизов
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