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Финансы 27.08.2020 17:46

Страховщики Азербайджана в январе-июле увеличили премии на 10,5%, выплаты – на 44,3%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-июле 2020 года составили 467 млн 482,7 тыс. манатов, что на 10,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 325 млн 33,8 тыс. манатов (рост на 13,8%) или 69,5% всех премий по рынку.

При этом по страхованию жизни премии составили 158 млн 901 тыс. манатов (рост на 18,7%), по страхованию иному, чем жизнь – 166 млн 132,7 тыс. манатов (рост на 9,5%).

По обязательным видам страхования премии в январе-июле составили 142 млн 448,9 тыс. манатов (рост на 3,7%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по страхованию на дожитие (135 млн 363,7 тыс. манатов), медицинскому страхованию (74 млн 143,4 тыс. манатов) и ОСАГО (49 млн 715,7 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 55,5% поступлений страховщиков.

За январь-июль 2020 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 223 млн 196 тыс. манатов, что на 44,3% больше показателя 7 месяцев прошлого года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 187 млн 808,3 тыс. манатов (рост на 70,8%) или 84,1% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 137 млн 148,5 тыс. манатов (рост в 2,2 раза), по страхованию иному, чем жизнь – 50 млн 659,9 тыс. манатов (рост на 9%).

По обязательным видам страхования выплаты в январе-июле 2020 года составили 35 млн 387,7 тыс. манатов (спад на 20,7%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по страхованию на дожитие (136 млн 519,5 тыс. манатов), добровольному медицинскому страхованию (39 млн 246 тыс. манатов) и ОСАГО (29 млн 65,9 тыс. манатов). В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 91,8% всех возмещений по рынку.

На конец июля 2020 года в Азербайджане лицензию на деятельность имела 21 страховая компания.

А.Мамедов

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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ПРЕМИИ/ВЫПЛАТЫ


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