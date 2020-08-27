Азербайджан в июне сохранил лидерство по поставкам газа в Турцию, в I полугодии увеличил экспорт на 23,5%

Азербайджан в январе-июне 2020 года экспортировал в Турцию 5 млрд 444,99 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 23,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).
Согласно данным Совета, в июне в Турцию поставлено 917,6 млн кубометров азербайджанского газа, что составило 46,09% от общего объема поставок газа в Турцию (рост по сравнению с июнем 2019 года – на 41,02%), сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
В июне Азербайджан сохранил лидерство по объемам поставок газа в Турцию. На втором месте расположился Алжир, на долю которого пришлось 23,53% всех поставок, на третьем месте – Катар (13,16%), на четвертом - Россия (7,86%).
По данным EPDK, Азербайджан в марте 2020 года вышел на первую позицию по поставкам газа в Турцию.
В целом, в июне экспорт газа в Турцию составил 1 млрд 990,91 млн кубометров (спад на 25,65% сравнению с июнем 2019г). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 1 млрд 74,14 млн кубометров (53,9% всех поставок, спад по сравнению с июнем 2019г – на 47,1%), LNG – 916,77 млн кубометров (46,1% всех поставок, рост на 41,5%).
Как сообщалось, в 2019 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 9 млрд 584,78 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз (рост на 27,3%).
Азербайджанский газ в Турцию поставляется газ только с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-1 и Стадии-2 его разработки.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
Н.Аббасова
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