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Наука и образование 27.08.2020 17:59

Занятия в вузах Азербайджана планируется начать с 15 сентября дистанционно

Занятия в высших учебных заведениях (вузах) Азербайджана начнутся с 15 сентября на дистанционной основе, заявил министр образования Эмин Амруллаев.

«Занятия в вузах мы планируем начать с 15 сентября на дистанционной основе. Что же касается первокурсников, то с 1 октября планируется, в целях ознакомления, начать их обучение непосредственно в вузах», - сказал Амируллаев в четверг на брифинге.

По его словам, с 15 октября также планируется начать обучение непосредственно в вузах по нескольким специальностям. В настоящее время список специальностей, по которым будет проводиться обучение непосредственно в вузах, готовится.

Министр добавил, что в вузах Азербайджана будут обучаться 176 тыс. человек, из которых 113 тыс. человек – на платной основе.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВУЗЫ, ОБУЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]