Занятия в вузах Азербайджана планируется начать с 15 сентября дистанционно

Занятия в высших учебных заведениях (вузах) Азербайджана начнутся с 15 сентября на дистанционной основе, заявил министр образования Эмин Амруллаев.

«Занятия в вузах мы планируем начать с 15 сентября на дистанционной основе. Что же касается первокурсников, то с 1 октября планируется, в целях ознакомления, начать их обучение непосредственно в вузах», - сказал Амируллаев в четверг на брифинге.

По его словам, с 15 октября также планируется начать обучение непосредственно в вузах по нескольким специальностям. В настоящее время список специальностей, по которым будет проводиться обучение непосредственно в вузах, готовится.

Министр добавил, что в вузах Азербайджана будут обучаться 176 тыс. человек, из которых 113 тыс. человек – на платной основе.

Б.Рустамбеков