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ТЭК 27.08.2020 18:09

Главы Минэнерго Азербайджана и Казахстана обсудили работу по соблюдению соглашения ОПЕК+

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев провел видеоконференцию с главой Минэнерго Азербайджана Парвизом Шахбазовым, стороны обсудили проводимую в рамках ОПЕК+ работу двух стран, сообщила пресс-служба казахстанского ведомства.

"На сегодняшний день, благодаря мерам, принимаемым участниками соглашения ОПЕК+, наблюдается положительная динамика по изменению цен на нефть и восстановлению баланса спроса и предложения", - говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Были также затронуты вопросы подготовки предстоящей казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"В связи с пандемией коронавирусной инфекции стороны договорились провести межправительственную комиссию в формате видеоконференции в октябре текущего года", - информировали в Минэнерго Казахстана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, МИНЭНЕРГО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]