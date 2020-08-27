Главы Минэнерго Азербайджана и Казахстана обсудили работу по соблюдению соглашения ОПЕК+

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев провел видеоконференцию с главой Минэнерго Азербайджана Парвизом Шахбазовым, стороны обсудили проводимую в рамках ОПЕК+ работу двух стран, сообщила пресс-служба казахстанского ведомства.
"На сегодняшний день, благодаря мерам, принимаемым участниками соглашения ОПЕК+, наблюдается положительная динамика по изменению цен на нефть и восстановлению баланса спроса и предложения", - говорится в сообщении, распространенном в четверг.
Были также затронуты вопросы подготовки предстоящей казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
"В связи с пандемией коронавирусной инфекции стороны договорились провести межправительственную комиссию в формате видеоконференции в октябре текущего года", - информировали в Минэнерго Казахстана.
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