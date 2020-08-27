Страховщики в Азербайджане в январе-июле сократили премии по ОСАГО на 15%, выплаты – на 22%

Страховые компании в Азербайджане, являющиеся членами Бюро по обязательному страхованию (ISB), в январе-июле 2020 года сократили сбор премий по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% - до 49 млн 715,7 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
В целом, на ОСАГО пришлось 10,6% премий страховщиков за отчетный период и 34,9% премий по обязательным видам за отчетный период.
За январь-июль 2020 года выплаты страховщиков по ОСАГО составили 29 млн 65,9 тыс. манатов (спад на 22%) или 13% всех выплат страховщиков за отчетный период. В целом, на выплаты по ОСАГО пришлось 82,1% возмещений по обязательным видам страхования за 7 месяцев.
В 2019 году страховщики в Азербайджане увеличили премии по ОСАГО на 5,2% - до 100 млн 430,2 тыс. манатов, выплаты – на 25,7%, до 67 млн 235,6 тыс. манатов.
Как сообщалось ранее, в Азербайджане с 16 декабря 2011 года началась продажа полисов по ОСАГО по новым тарифам и условиям.
В частности, установлен базовый тариф в размере 50 манатов и применяется он в отношении автотранспортных средств с объемом двигателя до 1500 куб. сантиметров. По мере увеличения объема двигателя применяются коэффициенты от 1,5 до 5. Для автотранспортных средств объемом двигателя более 5 тыс. куб. см. применяется коэффициент 5, т.е. страховой тариф составляет 250 манатов.
Для автобусов и микроавтобусов, занимающихся перевозкой пассажиров, с числом посадочных мест от 9 до 16 применяется коэффициент 3 к базовому тарифу, более 16 посадочных мест - коэффициент 4.
Для грузовых автомобилей коэффициент составляет от 3 до 5 в зависимости от максимальной грузоподъемности.
Для мотоциклов, тракторов и прочей сельскохозяйственной техники коэффициент составляет 1.
По ОСАГО страховая сумма при ущербе, нанесенная имуществу составляет 5 тыс. манатов, страховая суммы по ущербу, нанесенному здоровью, на одного человека составляет 5 тыс. манатов, общий лимит по одному страховому случаю - 50 тыс. манатов. Таким образом, максимальная сумма страхового покрытия по ОСАГО может составить 55 тыс. манатов.
А.Мамедов
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