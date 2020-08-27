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СНГ 27.08.2020 18:33

Создатели финансовой пирамиды на Украине обманули 600 тыс. граждан более, чем на $250 млн

Служба безопасности Украины разоблачила финансовую "пирамиду", организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили себе более $250 млн, сообщила пресс-служба СБУ в четверг.

Согласно фотографиям, выложенным СБУ на сайте, речь идет о проекте B2B Jewelry.

Эту информацию подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

Согласно данным пресс-службы СБУ, к организации финансовой сделки причастны более 20 физических лиц, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

"За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более $100 тыс., драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество", - уточняется в сообщении.

В рамках уголовного производства в четверг правоохранители провели 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе.

Суд арестовал имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

По итогам следствия фигуранты дела уведомлены о подозрении в совершении финансового мошенничества и легализации доходов, полученных преступным путем по предварительному сговору группы лиц.

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Тэги: УКРАИНА, ФИНАНСЫ, ПИРАМИДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]