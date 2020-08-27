Меркель рассказала о решении ввести в Германии штраф в 50 евро за отсутствие маск

Меркель рассказала о решении ввести в Германии штраф в 50 евро за отсутствие маски
Берлин. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Во всей Германии, за исключением одного региона, вводят штраф в 50 евро за отсутствие маски для защиты от коронавируса, сообщила в четверг канцлер Ангела Меркель.
"В последние месяцы инфекционные показатели выросли. Мы воспринимаем это очень серьезно. В свете этого нам нужно пересмотреть наши стратегии", - сказала канцлер журналистам по итогам многочасовых переговоров с руководителями 16 федеральных земель ФРГ. По словам канцлера, участники переговоров "рассмотрели различные аспекты того, как можно держать пандемию под контролем".
"Мы договорились ввести минимальный штраф в 50 евро во всех землях, за исключением Саксонии-Анхальт", - указала канцлер. Также политики призвали отказаться от турпоездок в кризисные регионы.
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