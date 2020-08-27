13 журналистов, в том числе из Reuters и ТАСС, задержаны в Минске для выяснения личностей

В Минске на площади Свободы задержали для выяснения личностей 13 журналистов, в том числе из Reuters, Associated Press, ТАСС.
"Журналисты задержаны для выяснения личностей. Их везут в РУВД", - заявила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
По информации портала tut.by, в частности на площади Свободы были задержаны журналисты TUT.BY, "Радио Свободы", Reuters, "Нашей Нивы", AP, БелаПАН, "Белсат", ТАСС.
Издание "МБХ медиа" со ссылкой на своего корреспондента также сообщает, что "в Минске на площади Свободы милиция "для проверки документов" завела в микроавтобус корреспондента "МБХ медиа" и еще около 10 журналистов".
По данным издания, "журналистов привезли в Октябрьский РОВД, всего задержано около 20 человек".
В четверг в Минске на площади Свободы планировалось проведение акции протеста.
Система ПВО уничтожила очередной тактический БПЛА Армении
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Путин поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения, считает ее «настоящим другом» России
Нефтегазовая Tethys в I полугодии увеличила чистый убыток в 4 раза
Нефть продолжает дешеветь, цена Brent - $44,64 за баррель
В Нидерландах вновь украли из музея картину Франса Халса
Занятия в вузах Азербайджана планируется начать с 15 сентября дистанционно
Детсады в Азербайджане предлагается открыть с 15 сентября – министр образования
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Поддержка бизнес-клиентам от AccessBank
Новый чат-бот Банка Республика ответит на все ваши запросы в WhatsApp
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США