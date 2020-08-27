Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0114 RUR   0.0225 GBR   2.2455 TRY   0.2311

Цена на нефть

$/bbl   26.08 WTI 43.39 0.04 Brent 45.64 -0.22

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 27.08.2020 19:52

13 журналистов, в том числе из Reuters и ТАСС, задержаны в Минске для выяснения личностей

В Минске на площади Свободы задержали для выяснения личностей 13 журналистов, в том числе из Reuters, Associated Press, ТАСС.

"Журналисты задержаны для выяснения личностей. Их везут в РУВД", - заявила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По информации портала tut.by, в частности на площади Свободы были задержаны журналисты TUT.BY, "Радио Свободы", Reuters, "Нашей Нивы", AP, БелаПАН, "Белсат", ТАСС.

Издание "МБХ медиа" со ссылкой на своего корреспондента также сообщает, что "в Минске на площади Свободы милиция "для проверки документов" завела в микроавтобус корреспондента "МБХ медиа" и еще около 10 журналистов".

По данным издания, "журналистов привезли в Октябрьский РОВД, всего задержано около 20 человек".

В четверг в Минске на площади Свободы планировалось проведение акции протеста.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЖУРНАЛИСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Лукашенко во вторник побеседует с белорусскими государственными журналистами В Минске недовольны санкциями Евросоюза в отношении белорусских журналистов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]