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СНГ 27.08.2020 20:24

В случае проведения повторных выборов в Белоруссии Лукашенко мог бы принять в них участие - Тихановская

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко мог бы принять участие в повторных президентских выборах в случае их проведения, заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

"Это свободные выборы, и любой гражданин республики Беларусь, который чувствует в себе мощь и силу выдвигаться, - пожалуйста", - сказала Тихановская в интервью Deutsche Welle, отвечая на вопрос о том, мог ли бы Лукашенко принять участие в повторных выборах, если бы они состоялись.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек.

На фоне продолжающихся после президентских выборов массовых протестов сторонники Тихановской создали Координационный совет, который призывает к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ВЫБОРЫ, ЛУКАШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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