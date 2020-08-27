В случае проведения повторных выборов в Белоруссии Лукашенко мог бы принять в них участие - Тихановская

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко мог бы принять участие в повторных президентских выборах в случае их проведения, заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

"Это свободные выборы, и любой гражданин республики Беларусь, который чувствует в себе мощь и силу выдвигаться, - пожалуйста", - сказала Тихановская в интервью Deutsche Welle, отвечая на вопрос о том, мог ли бы Лукашенко принять участие в повторных выборах, если бы они состоялись.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек.

На фоне продолжающихся после президентских выборов массовых протестов сторонники Тихановской создали Координационный совет, который призывает к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов.



