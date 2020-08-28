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Дальнее зарубежье 28.08.2020 14:18

Мирный договор с Россией остается в повестке дня правящей партии Японии - Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, решивший покинуть этот пост, в пятницу высказал сожаление, что в бытность премьером он не смог обеспечить подписание мирного договора с Россией.

"Мирный договор с Россией, поправки в конституцию - я покидаю свой пост, не сумев реализовать все эти амбиции и цели. Это в самом деле вызывает у нас всех сожаление", - сказал Абэ на пресс-конференции.

В то же время он отметил, что эти задачи продолжают стоять на повестке дня у правящей Либерально-демократической партии, и новое руководство партии займется ими.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]