Мирный договор с Россией остается в повестке дня правящей партии Японии - Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, решивший покинуть этот пост, в пятницу высказал сожаление, что в бытность премьером он не смог обеспечить подписание мирного договора с Россией.

"Мирный договор с Россией, поправки в конституцию - я покидаю свой пост, не сумев реализовать все эти амбиции и цели. Это в самом деле вызывает у нас всех сожаление", - сказал Абэ на пресс-конференции.

В то же время он отметил, что эти задачи продолжают стоять на повестке дня у правящей Либерально-демократической партии, и новое руководство партии займется ими.