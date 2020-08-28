ЕС подвесил решение в ВТО по принципиальному спору с РФ по энергокорректировкам, подав апелляцию в нефункционирующий орган

Евросоюз обжаловал в апелляционном органе ВТО выводы третейской группы в споре с Россией по так называемым энергокорректировкам, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ
Апелляционный орган ВТО не функционирует с декабря 2019 года (из-за позиции США, которые заблокировали назначение новых членов в орган по апелляции после истечения полномочий у предыдущих арбитров), поэтому ЕС фактически подвесил этот спор на неопределенное время. При этом ЕС сам неоднократно призывал других членов ВТО соблюдать решения третейской группы и не обращаться в неработающую апелляционную инстанцию, грозя в противном случае возможными санкциями со своей стороны.
ЕС подал апелляцию в ВТО прямо перед финальным утверждением решения третейской группы (которое было в пользу России) по этому спору органом по разрешению споров - РФ ранее подала соответствующий запрос на одобрение, и этот вопрос был в графике заседания ОРС 28 августа, но теперь он будет автоматически исключен из повестки.
В Минэкономразвития подчеркивают, что таким образом ЕС препятствует правосудию, пытаясь продлить возможность применения незаконных практик для защиты своих неконкурентоспособных производителей.
"Перед заседанием 28 августа ЕС подал так называемую апелляцию "в пустоту" в споре по "энергокорректировкам", тем самым заблокировав утверждение доклада третейской группы. Таким образом, Брюссель пытается избежать исполнения решения по спору, в том числе отмены противоречащих правилам ВТО мер. Разочарованы действиями наших партнеров из ЕС. Считаем, это решение идет вразрез с заявлениями Евросоюза о необходимости соблюдения норм права ВТО. ЕС своими действиями фактически препятствует правосудию, пытаясь продлить возможность применения незаконных практик для защиты своих неконкурентоспособных производителей", - говорится в сообщении Минэкономразвития.
"ЕС воспользовались кризисом апелляционного органа ВТО, чтобы не исполнять решение по "энергокорректировкам", - подчеркивают в министерстве.
В Минэкономразвития напоминают, что 24 июля 2020 г. третейская группа вынесла решение в пользу Российской Федерации по принципиальному спору ВТО в связи с применением Европейским союзом методики "энергокорректировок" (история уходит еще во времена СССР с его нерыночной экономикой, но ЕС продолжал применять эту методику и после признания России страной с рыночной экономикой).
Третейская группа признала противоречащей правилам ВТО практику ЕС, в соответствии с которой в антидемпинговых расследованиях не принимаются во внимание издержки российских предприятий на приобретение сырья. Кроме того, отдельные меры ЕС в отношении сварных труб и нитрата аммония из России были также признаны противоречащими правилам организации. Третейская группа рекомендовала ЕС привести свои меры в соответствие с нормами ВТО.
Если бы решение третейской группы ВТО вступило в силу, то ЕС должен бы был пересмотреть действующие антидемпинговые меры в отношении сварных труб из России, а также отменить действие текущей антидемпинговой пошлины в отношении российской аммиачной селитры, комментировал "Интерфаксу" итоги вынесенного решения третейской группой экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.
"Для ЕС это проверка приверженности принципам. Подав "апелляцию в пустоту", Евросоюз перестанет отличаться от тех членов ВТО, которых он сам же собирается наказывать за неправомерные действия и одновременно препятствие процессу разрешения споров. Такой шаг (если он все же будет сделан) вряд ли совместим с декларируемым стремлением Евросоюза сохранить стабильность многосторонней торговой системы", - говорил на этой неделе в интервью "Интерфаксу" глава Минэкономразвития Максим Решетников о возможности подачи со стороны ЕС апелляции в неработающий апелляционный орган, отмечая, что ограничения ЕС в рамках этого спора касаются ежегодного экспорта из РФ продукции на $200 млн.
Азербайджан перенес на осень 2021 года международную выставку оборонной промышленности ADEX
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Рост цен на жилье в мире замедлился на фоне коронавируса - исследование
Ангола одобрила новую стратегию разведки нефти и газа
Азербайджанская СК AzSigorta временно приостановила сотрудничество с Fitch Ratings из-за COVID-19
Даже бессимптомный COVID заметно усиливает грипп - Попова
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 24,4 млн, число жертв - 830 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку открылась онлайн-выставка к 100-летию Татарской АССР
Поддержка бизнес-клиентам от AccessBank
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США