Путин ожидает, что силовой резерв для Беларуси не понадобится - Песков

Президент РФ Владимир Путин исходит из того, что созданный по просьбе Александра Лукашенко силовой резерв не будет задействован на территории Беларуси, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались у Пескова, из кого состоит этот резерв. "Он состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике", - сказал Песков.
Он уточнил, что это сделано "во исполнение тех обязательств, которые прописаны для России в двух договорах: Договоре о коллективной безопасности и Договоре о Союзном государстве".
Песков затруднился ответить на вопрос, это армейские части или подразделения Росгвардии". "Я не могу вам сказать", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
На просьбу уточнить численность и характер вооружения резерва, Песков заметил: "Я ничего не могу сказать про вооружение. Это достаточно разумное количество".
"Здесь очень важно отдавать себе отчет, и президент подчеркнул, что это "резерв", и нет никакой необходимости как-то его задействовать или использовать", - отметил Песков.
"Путин исходит из того, что он никак не будет использован. И мы исходим из того, что такой крайней ситуации, которую описал президент - что с такой ситуацией Белоруссия не столкнется", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
На вопрос, готова ли Россия помогать гражданскому обществу Белоруссии в случае нового всплеска насилия со стороны силовых структур, Песков сказал: "Это гипотетические рассуждения, мы с вами видим, что силовики действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно выполняют свои функции".
Песков отметил, что возможные экстремистские действия "могут представлять угрозу и для народа Белоруссии в первую очередь, экстремистские действия со стороны кого бы то ни было".
На уточняющий вопрос, касается ли это действий силовых структур, Песков подчеркнул, что "милиция Белоруссии не занимается экстремистскими действиями".
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