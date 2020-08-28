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Дальнее зарубежье 28.08.2020 14:09

Рассчитывать на послабления в связи с коронавирусом в ближайшие месяцы не следует - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что рассчитывать на снятие ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса, в ближайшие месяцы не следует.

"Очевидно, зимой и осенью все останется так же", - сказала она в пятницу, открывая ежегодную летнюю пресс-конференцию в Берлине.

По словам канцлера, гражданам "придется еще долго жить с этим вирусом".

"Надо рассчитывать на то, что в ближайшие месяцы многое будет еще сложнее, чем летом", - отметила Меркель.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, КОРОНАВИРУС, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]