Москва предлагает Вашингтону вместо санкций обсудить накопившиеся вопросы, связанные с выполнением конвенции о биооружии - МИД РФ

Россия предлагает США в двустороннем формате обсудить вопросы, связанные с выполнением конвенции о биологическом оружии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В целях снятия вопросов, связанных с выполнением положений КБТО, считаем необходимым задействовать механизм Статьи V Конвенции, в соответствии с которой государства-члены должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении КБТО", - сказала Захарова, слова которой приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Вместо санкционного давления предлагаем американской стороне сесть за стол переговоров для обсуждения в двустороннем формате всех накопившихся вопросов", - добавила она.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что деятельность России в медико-биологической сфере носит сугубо мирный характер и полностью соответствует обязательствам по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Между тем, у России есть вопросы к медико-биологической деятельности Вашингтона, как на территории США, так и за пределами национальных границ. "Нет оснований утверждать, что осуществляемая в американских биолабораториях деятельность полностью соответствует положениям КБТО". - отметила Захарова.

Также Россия озабочена военно-биологической деятельностью США на постсоветском пространстве, в частности деятельность на базе построенного Министерством обороны США "Исследовательского центра общественного здравоохранения им Р.Лугара" в Грузии.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении трех российских НИИ, которые подозреваются в Соединенных Штатах в причастности к разработке биологического оружия.