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СНГ 28.08.2020 14:54

В Белоруссии за сутки выявлен 181 случай коронавируса, пятеро пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 27 августа зарегистрированы 71 тыс. 346 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 181 случай против 191 за предыдущие сутки. "За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 667 пациентов (на 27 августа - 662) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией" - отметили в министерстве.

В Минздраве также проинформировали, что на 28 августа выздоровели и выписаны 69 тыс. 887 пациентов (на 27 августа 69 тыс. 650), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 237 человек.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 504,9 теста на коронавирус (на 27 августа 1 млн 497,4 тыс.).

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]