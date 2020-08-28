В Белоруссии за сутки выявлен 181 случай коронавируса, пятеро пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 27 августа зарегистрированы 71 тыс. 346 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 181 случай против 191 за предыдущие сутки. "За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 667 пациентов (на 27 августа - 662) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией" - отметили в министерстве.

В Минздраве также проинформировали, что на 28 августа выздоровели и выписаны 69 тыс. 887 пациентов (на 27 августа 69 тыс. 650), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 237 человек.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 504,9 теста на коронавирус (на 27 августа 1 млн 497,4 тыс.).