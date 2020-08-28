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СНГ 28.08.2020 14:56

Лукашенко пророчит большие проблемы Европе, если полыхнет в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил "загранице" подумать о ситуации в Европе, если в республике "полыхнет".

"Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь (в Белоруссии - ИФ) полыхнет. Вы же прекрасно понимаете", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕВРОПА, ЛУКАШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]