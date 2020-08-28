Лукашенко пророчит большие проблемы Европе, если полыхнет в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил "загранице" подумать о ситуации в Европе, если в республике "полыхнет".

"Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь (в Белоруссии - ИФ) полыхнет. Вы же прекрасно понимаете", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.