Лукашенко пророчит большие проблемы Европе, если полыхнет в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил "загранице" подумать о ситуации в Европе, если в республике "полыхнет".
"Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь (в Белоруссии - ИФ) полыхнет. Вы же прекрасно понимаете", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.
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