Меркель хочет большей ясности в ситуации с Навальным перед тем, как инициировать общеевропейскую реакцию

В ситуации с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального нужно больше ясности, когда она появится, ФРГ планирует инициировать общеевропейскую реакцию, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы будем пытаться, когда у нас будет больше ясности о причинах, так же, как это было в случае с господином Скрипалем, инициировать европейскую реакцию, а не только реакцию одного государства. Это не только немецкая проблема, хоть Германия и приняла господина Навального", - сказала канцлер в пятницу, выступая на ежегодной летней пресс-конференции.

По ее словам, необходимо расследование, а возможности ФРГ в этом плане ограничены.