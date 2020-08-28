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СНГ 28.08.2020 15:01

Меркель хочет большей ясности в ситуации с Навальным перед тем, как инициировать общеевропейскую реакцию

В ситуации с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального нужно больше ясности, когда она появится, ФРГ планирует инициировать общеевропейскую реакцию, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы будем пытаться, когда у нас будет больше ясности о причинах, так же, как это было в случае с господином Скрипалем, инициировать европейскую реакцию, а не только реакцию одного государства. Это не только немецкая проблема, хоть Германия и приняла господина Навального", - сказала канцлер в пятницу, выступая на ежегодной летней пресс-конференции.

По ее словам, необходимо расследование, а возможности ФРГ в этом плане ограничены.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, НАВАЛЬНЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]