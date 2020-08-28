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СНГ 28.08.2020 17:31

США не стремятся к противостоянию с РФ в Беларуси - Биган

США не стремятся подчинить своему контролю Беларуси, речь не идет о противостоянии между Вашингтоном и Москвой, заявил в пятницу в Вене первый замгоссекретаря США Стивен Биган.

"США не добиваются контроля (над Беларусью - ИФ) или решения судьбы народа Белоруссии. Лишь он один может определять такое", - сказал Биган на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ, посвященного обсуждению ситуации в Белоруссии.

По словам Бигана, ему ясно, что "это не соперничество между Востоком и Западом, и конечно, не соперничество между Россией и США... это сражение между правителем и его народом".

Биган напомнил, что ранее на этой неделе обсуждал в Москве с российскими коллегами ситуацию в Беларуси, причем он назвал эти консультации "глубокими и содержательными".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

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Тэги: США, БЕЛОРУССИЯ, КОНТРОЛЬ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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