Глава Пентагона Марк Эспер назвал дестабилизирующей политику США в акватории Тихого океана, сообщают в пятницу западные СМИ.
"Мы продолжаем работать с нашими союзниками и партнерами для защиты той международной системы, которой угрожает Китай и его продолжающаяся дестабилизирующая активность в регионе", - сказал Эспер во время краткого визита в островную Республику Палау.
В свою очередь президент страны Томас Ременгесау признал, что Китаю удалось добиться благорасположения у ряда региональных островных государств. Президент отметил, что причиной этого служат китайские инвестиции в местные экономики.
Ременгесау охарактеризовал как "агрессивные" региональные действия Китая и приветствовал планы Вашингтона наращивать военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранен на этой неделе в ходе визита на Гавайи Эспер пообещал, что США "не уступят ни дюйма" в Тихом океане любой другой стране, которая имеет иные, нежели США, представления об устройстве правительства, суверенитете, правах человека. Он также обвинил военных Китая в провокационном поведении в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.
СМИ напоминают, что Палау не имеет собственных вооруженных сил и по договору с США полагается на защиту американских военных. В соответствии с соглашением США имеют доступ к территории Палау, но сейчас американских военных там нет. Также США планировали построить в Палау радарную станцию, но проект был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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