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Дальнее зарубежье 28.08.2020 18:02

Шеф Пентагона обвиняет Китай в "дестабилизирующем" поведении в Тихом океане

Глава Пентагона Марк Эспер назвал дестабилизирующей политику США в акватории Тихого океана, сообщают в пятницу западные СМИ.

"Мы продолжаем работать с нашими союзниками и партнерами для защиты той международной системы, которой угрожает Китай и его продолжающаяся дестабилизирующая активность в регионе", - сказал Эспер во время краткого визита в островную Республику Палау.

В свою очередь президент страны Томас Ременгесау признал, что Китаю удалось добиться благорасположения у ряда региональных островных государств. Президент отметил, что причиной этого служат китайские инвестиции в местные экономики.

Ременгесау охарактеризовал как "агрессивные" региональные действия Китая и приветствовал планы Вашингтона наращивать военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранен на этой неделе в ходе визита на Гавайи Эспер пообещал, что США "не уступят ни дюйма" в Тихом океане любой другой стране, которая имеет иные, нежели США, представления об устройстве правительства, суверенитете, правах человека. Он также обвинил военных Китая в провокационном поведении в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

СМИ напоминают, что Палау не имеет собственных вооруженных сил и по договору с США полагается на защиту американских военных. В соответствии с соглашением США имеют доступ к территории Палау, но сейчас американских военных там нет. Также США планировали построить в Палау радарную станцию, но проект был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТИХООКЕАН, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]