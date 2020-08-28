Украинские пограничники не пустили в страну десятки паломников-хасидов

Украина в течение последних дней отказала во въезде десяткам паломников-хасидов, которые не смогли подтвердить цель поездки, сообщил представитель государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Среди таких иностранцев, тем, кто не мог подтвердить цель своей поездки, мы, руководствуясь нормами законодательства о пограничном контроле, могли отказать во въезде. И таких граждан за последние дни было несколько десятков", - сказал Демченко в пятницу агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, если граждане следовали через аэропорты, после получения отказа во въезде они ожидали обратные рейсы в страну вылета.

"Начиная с сегодняшнего дня, въезд иностранцев на территорию Украины запрещен. Есть четко определенный правительством перечень исключений, касающихся иностранных граждан, которые могут попасть на территорию Украины. На данный момент такая норма, как паломничество, не подпадает под ограничения, введенные правительством. Кроме того, мы не фиксируем какого-то увеличения количества паломников или иностранных граждан, которые бы продолжали следовать, начиная с сегодняшнего дня, чтобы попасть в Украину именно с целью паломничества", - сказал Демченко.

По его словам, погранслужба фиксировала определенное увеличение количества иностранцев, приезжающих с целью паломничества на Украину. "Сейчас мы не видим, чтобы они массово пытались прибыть к государственной границе Украины", - заявил Демченко.